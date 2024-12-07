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Нино прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после поражений «Зенита» и «Краснодара»

Нино прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после поражений «Зенита» и «Краснодара»
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Бразильский центральный защитник «Зенита» Нино высказался о чемпионской гонке в РПЛ после поражений всех клубов лидирующей тройки в 17-м туре.

— В минувшем туре вся тройка лидеров потеряла очки, борьба в верхней части таблицы уплотнилась. Чемпионская гонка будет яркой?
— Да, недавние результаты добавили в эту гонку других соперников, а мы упустили возможность создать более внушительный отрыв. Но чемпионат России очень сложный, здесь выступают сильные клубы, и каждый год борьба за золото будет крайне непростой. Ну а мы надеемся продолжать показывать хорошие результаты, сохраняя за собой первое место, — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

В 17-м туре РПЛ все команды из топ-3 турнирной таблицы потерпели домашние поражения. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» — «Спартаку» (0:3), «Локомотив» — «Химкам» (1:3). В результате железнодорожники утратили третье место, уступив его «Спартаку». После 17 сыгранных матчей у всех клубов «Зенит» лидирует с 39 очками, на втором месте находится «Краснодар» — 38 очков, у «Спартака» и «Локомотива» по 34 очка.

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