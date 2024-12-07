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Генич на фоне конфликта с Дзюбой ответил на вопрос о перспективах их взаимоотношений

Генич на фоне конфликта с Дзюбой ответил на вопрос о перспективах их взаимоотношений
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Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о будущих взаимоотношениях с форвардом тольяттинского «Акрона» Артёмом Дзюбой на фоне конфликта.

«Максимальный игнор. Максимальное дистанцирование. Хотя понятно, что где-то и когда-то мы пересечёмся. Понимаете, он — за справедливость. За всё честное и против всего плохого. А я — такой плохой, что сначала вынес на публику спор с Сергеевым. Ещё какие-то вещи наговорил. Сейчас же он рассказывает, что я умолял Слуцкого нас помирить, чего на самом деле, конечно, не было.

Дзюба — звонкий. Любая его фраза… Если он забил, не надо даже вопросов задавать, просто подставьте микрофон. Он сам тему найдёт и сам расскажет, что ему интересно. Я — не менее громкий. Я могу отреагировать рефлексами, эмоциями. Поэтому он наехал, я ответил. Все посмеялись. Ленты новостей свой кликбейт собрали, всё замечательно», — сказал Генич в эфире подкаста «Лига уличного футбола».

Напомним, 36-летний Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в последний день летнего трансферного окна. За это время Артём провёл 10 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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