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«ПСЖ» установил антирекорд Лиги 1

«ПСЖ» установил антирекорд Лиги 1
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Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Осер» и «Пари Сен-Жермен». Игра проходила на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр (Франция). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж

Подопечные испанского специалиста Луиса Энрике нанесли 11 ударов в створ, но так и не смогли поразить ворота соперника. Как сообщает Opta, за всё время сбора данных (с сезона-2006/2007) никто в Лиге 1 не оставался без голов при большем количестве попаданий в створ ворот.

После 14 сыгранных матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 34 очка. «Осер» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 20 очков. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Лионом» (15 декабря), а «Осер» — с «Лансом» (14 декабря).

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