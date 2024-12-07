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Артур Юсупов прокомментировал непродление контракта с «Уралом»

Артур Юсупов прокомментировал непродление контракта с «Уралом»
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35-летний полузащитник Артур Юсупов дал комментарий по поводу прекращения трудовых отношений с выступающим в Мелбет Первой лиге екатеринбургским «Уралом».

— Вы официально покинули «Урал», почему не получилось остаться?
— Мы изначально договорились, что я буду до декабря.

— В каких отношениях вы остались с клубом?
— В отличных. Я сыграл восемь игр, включая Кубок, в стартовом составе, из них шесть матчей мы выиграли и два сыграли вничью, поэтому, считаю, этот футбольный отрезок провёл достойно, — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

6 декабря официальный телеграм-канал «Урала» объявил, что клуб не будет продлевать рассчитанный до декабря 2024 года контракт с Артуром Юсуповым. Хавбек перешёл к «шмелям» 19 сентября через неделю после расторжения соглашения с «Химками». За «Урал» Юсупов сыграл в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним результативным пасом в Кубке России.

Видео: «Чайка» ушла от поражения на 90-й минуте матча с «Уралом»

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