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35-летний Артур Юсупов ответил на вопрос о продолжении карьеры после ухода из «Урала»

35-летний Артур Юсупов ответил на вопрос о продолжении карьеры после ухода из «Урала»
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35-летний экс-полузащитник московского «Динамо», «Зенита», «Ростова», «Сочи» и «Урала» Артур Юсупов отреагировал на вопрос, будет ли продолжать карьеру после непродления контракта с екатеринбургским «Уралом».

«Продолжу ли я карьеру? Пока что воздержусь от ответа. Перед Новым годом решение точно будет принято. Пока что у меня отпуск, я не думаю о предложениях», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

6 декабря официальный телеграм-канал «Урала» объявил, что клуб не будет продлевать рассчитанный до декабря 2024 года контракт с Артуром Юсуповым. Хавбек перешёл к «шмелям» 19 сентября через неделю после расторжения соглашения с подмосковными «Химками», подписанного в июле 2024 года. За «Урал» Юсупов сыграл в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним результативным пасом в Кубке России.

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