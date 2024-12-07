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Гвардиола: очень важно, чтобы в мировом футболе были такие фигуры, как Венгер

Гвардиола: очень важно, чтобы в мировом футболе были такие фигуры, как Венгер
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о бывшем наставнике лондонского «Арсенала» Арсене Венгере.

«Венгер был очень вежлив с момента завершения карьеры, уже на протяжении многих лет он проявляет себя как настоящий джентльмен. В прошлый раз, когда он приезжал к нам в «Манчестер Сити», мы немного поболтали. Теперь он работает в ФИФА. Очень важно, чтобы в мировом футболе были такие фигуры», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Арсен Венгер занимал должность главного тренера «Арсенала» в период с 1996 по 2018 год. Под руководством французского специалиста лондонский клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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