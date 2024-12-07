Аморим: «Манчестер Юнайтед» — великий клуб, но не великая команда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о перспективах своей команды.

«У нас великий клуб, но не великая команда. Мы знаем это, так что можем говорить об этом прямо. Игроки хотят совершенствоваться. Мы находимся в ином положении по сравнению с «Арсеналом», что чувствовалось во время матча. Команда должна больше верить в себя, потому что в той игре мы явно не доминировали», — приводит слова Аморима ESPN.

Напомним, в матче 14-го тура АПЛ подопечные Рубена Аморима проиграли лондонскому «Арсеналу» со счётом 0:2.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в своём активе 19 очков. В следующем туре чемпионата Англии «красные дьяволы» сыграют с «Ноттингем Форест» (7 декабря).

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