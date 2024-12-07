Бензема высказался о Роналду после очной встречи в матче «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема после победы в матче с «Аль-Насром» (2:1) высказался о нападающем соперника Криштиану Роналду, с которым ранее вместе выступал в составе мадридского «Реала».

«Приятно снова видеть Криштиану. Мы прошли долгий путь вместе, провели девять лет в «Реале», где забивали голы и выигрывали трофеи», — приводит слова Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, в этом матче Бензема и Роналду отличились по разу.

После 13 сыгранных матчей «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу Про-Лиги, набрав 36 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 25 очков.

Роналду подписывает футболки для тренера соперника: