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Виллиан Роша может покинуть ЦСКА и перейти в «Интернасьонал»

Виллиан Роша может покинуть ЦСКА и перейти в «Интернасьонал»
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша может покинуть московский клуб.

Как сообщает Vozes do Gigante, бразильский «Интернасьонал» проявляет интерес к футболисту красно-синих. Отмечается, что в ЦСКА намерены выручить порядка € 4 млн за продажу игрока.

29-летний Виллиан Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года, покинув португальский «Портимоненсе». В нынешнем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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