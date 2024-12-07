Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ираклий Квеквескири оценил влияние частых смен главного тренера на игру «Факела»

Ираклий Квеквескири оценил влияние частых смен главного тренера на игру «Факела»
Аудио-версия:
Комментарии

Опорный полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о влиянии изменений на посту главного тренера воронежцев на игру команды.

«Мне не хотелось бы, чтобы «Факел» был командой, которая заводится после смены тренера, но, к сожалению, пока это так.

Игроки мало говорят об этом, но мы должны понимать, что на нас большая доля вины за каждое увольнение тренера. По-хорошему, при увольнении тренера мы должны думать: «Опять мы так обосрались, что человек лишился работы».

Роман Асхабадзе (генеральный директор «Факела». — Прим. «Чемпионата») очень тонко чувствует момент, когда команда теряет импульс. Пока все смены тренеров работали, но мы в целом не должны давать повод для их увольнения», — приводит слова Квеквескири Sports.ru.

За два с половиной сезона после возвращения в Российскую Премьер-Лигу в «Факеле» успели поработать пять главных тренеров — Олег Василенко, Дмитрий Пятибратов, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Игорь Черевченко, при этом нынешний главный тренер воронежцев Дмитрий Пятибратов занимает этот пост во второй раз.

Текущий сезон команда начала под руководством Игоря Черевченко, который был отправлен в отставку в августе 2024 года после того, как в четырёх стартовых турах РПЛ «Факел» набрал одно очко. Со сменившим Черевченко Дмитрием Пятибратовым воронежцы набрали 13 очков в 13 матчах чемпионата и занимают в турнирной таблице 14-е место. При этом в пяти последних турах у «Факела» нет ни одной победы (четыре ничьих, одно поражение).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Тренер «Факела» Ташуев поёт в караоке

Материалы по теме
Квеквескири объяснил причины провала «Факела» на старте текущего сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android