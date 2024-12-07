Ираклий Квеквескири оценил влияние частых смен главного тренера на игру «Факела»

Опорный полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о влиянии изменений на посту главного тренера воронежцев на игру команды.

«Мне не хотелось бы, чтобы «Факел» был командой, которая заводится после смены тренера, но, к сожалению, пока это так.

Игроки мало говорят об этом, но мы должны понимать, что на нас большая доля вины за каждое увольнение тренера. По-хорошему, при увольнении тренера мы должны думать: «Опять мы так обосрались, что человек лишился работы».

Роман Асхабадзе (генеральный директор «Факела». — Прим. «Чемпионата») очень тонко чувствует момент, когда команда теряет импульс. Пока все смены тренеров работали, но мы в целом не должны давать повод для их увольнения», — приводит слова Квеквескири Sports.ru.

За два с половиной сезона после возвращения в Российскую Премьер-Лигу в «Факеле» успели поработать пять главных тренеров — Олег Василенко, Дмитрий Пятибратов, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Игорь Черевченко, при этом нынешний главный тренер воронежцев Дмитрий Пятибратов занимает этот пост во второй раз.

Текущий сезон команда начала под руководством Игоря Черевченко, который был отправлен в отставку в августе 2024 года после того, как в четырёх стартовых турах РПЛ «Факел» набрал одно очко. Со сменившим Черевченко Дмитрием Пятибратовым воронежцы набрали 13 очков в 13 матчах чемпионата и занимают в турнирной таблице 14-е место. При этом в пяти последних турах у «Факела» нет ни одной победы (четыре ничьих, одно поражение).

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