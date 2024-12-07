Роналдо рассказал, кто из игроков должен был стать обладателем «Золотого мяча»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо поделился мнением, кто должен был стать обладателем «Золотого мяча» в 2024 году.

«Я ничего не имею против Родри, но Винисиус заслужил право стать обладателем «Золотого мяча». Вини был тем, кто должен был победить», — приводит слова Роналдо Marca.

Напомним, Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).