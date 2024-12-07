Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос о самом неудобном нападающем в РПЛ

Бразильский центральный защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос о самом неудобном форварде в чемпионате России.

— Есть ли в РПЛ нападающий, которого вы можете назвать самым неудобным?

— В российском чемпионате игроки отличаются от тех, с кем я обычно сталкивался в Бразилии. У каждой команды есть своя игровая характеристика, свое качество футбола, которые меняются в зависимости от игры, но все футболисты — ​большие профессионалы, каждый может решить исход матча одним ударом. Так что удобных нападающих здесь нет, — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

27-летний Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года. В текущем сезоне бразильский защитник принял участие во всех 17 матчах сине-бело-голубых в РПЛ и забил один гол. Весной 2024 года Нино также сыграл во всех 12 турах чемпионата России, не отметившись результативными действиями.

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