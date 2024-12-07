Нино рассказал, в чём ключевые различия нападающих в РПЛ и в чемпионате Бразилии

Центральный защитник «Зенита» Нино пояснил, в чём главные отличия игроков атаки в РПЛ и в бразильском чемпионате.

«Нападающие в Бразилии, как правило, более техничные, меньше любят физический контакт, предпочитают получать более чёткие передачи, не в борьбу. Это в целом противоположно тому, что я вижу здесь, в России. Нападающие в РПЛ чувствуют себя комфортно в контактной игре, активно используют физическую силу, предпочитают, чтобы защитники были ближе к ним, чтобы они могли развернуться и обыграть их в борьбе. Вот в этом, думаю, главное отличие», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

27-летний Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года, игрок перешёл к петербуржцам из «Флуминенсе» за € 5 млн. В текущем сезоне бразильский защитник принял участие во всех 17 матчах сине-бело-голубых в РПЛ и забил один гол. Весной 2024 года Нино также сыграл во всех 12 турах чемпионата России, не отметившись результативными действиями.

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