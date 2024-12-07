Экс-защитник сборной России Марио Фернандес: я не заканчивал карьеру!

34-летний бывший правый защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что пока не планирует завершать карьеру действующего игрока.

«Я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать. Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение. Если такое поступит и оно будет во благо мне и моей семье, я, конечно же, его рассмотрю. На всё воля божья. Воля Господа в нашей жизни превыше всего», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

С июля 2024 года Марио Фернандес находится без клуба после расторжения контракта с петербургским «Зенитом».

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