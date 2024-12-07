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Винисиус летом покинет «Реал» за € 1 млрд, став самым дорогим трансфером в истории футбола

Винисиус летом покинет «Реал» за € 1 млрд, став самым дорогим трансфером в истории футбола
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Мадридский «Реал» летом 2025 года расстанется с одной из своих главных звёзд Винисиусом Жуниором, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, бразильца убедило предложение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В контракте Винисиуса с «Реалом» прописана сумма отступных в размере € 1 млрд – эти деньги готов заплатить клуб «Аль-Хиляль», который является фаворитом на подписание нападающего.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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