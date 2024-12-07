Марио Фернандес: мне очень нравится Россия, но есть и другие интересные места

34-летний бывший правый защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос, в каком чемпионате он хотел бы продолжить свою карьеру.

«Мне очень нравится Россия. Она всегда была одной из приоритетных опций в моей карьере. Но есть и другие интересные места. Посмотрим, что будет. Уверен, что Господь всё устроит наилучшим образом», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

С июля 2024 года Марио Фернандес находится без клуба после расторжения контракта с санкт-петербургским «Зенитом», цвета которого защищал с июля 2023 года.

Видео: Звёздные «ветераны» Евро-2024