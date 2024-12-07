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Give me Sport рассказал о будущем Лионеля Месси на фоне истекающего контракта с клубом

Give me Sport рассказал о будущем Лионеля Месси на фоне истекающего контракта с клубом
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37-летний легендарный аргентинский футболист Лионель Месси определился со своим будущим, сообщает Give me Sport.

По информации источника, звёздный аргентинец продлит контракт с «Интер Майами». Сейчас у Месси соглашение, рассчитанное до завершения 2025 года, однако нападающий подпишет новый контракт сроком ещё на один год.

Ранее совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что оптимистично настроен в вопросе сохранения Месси в команде. Также функционер надеется, что Лео откроет новый клубный стадион в 2026 году.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Лионель Месси был признан игроком года в МЛС.

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