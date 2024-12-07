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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 18-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 18-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 7 декабря, матчем между «Спартаком» и «Пари НН» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

7 декабря, суббота:

  • 14:00 мск. «Спартак» — «Пари НН»;
  • 16:30 мск. «Ростов» — «Крылья Советов»;
  • 16:30 мск. «Зенит» — «Акрон»;
  • 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Рубин».

8 декабря, воскресенье:

  • 14:00 мск. «Динамо» Москва — «Химки»;
  • 16:30 мск. «Факел» — ЦСКА;
  • 19:00 мск. «Ахмат» — «Оренбург»;
  • 19:30 мск. «Краснодар» — «Локомотив».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (10).

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