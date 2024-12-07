Расписание матчей РПЛ 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

7 декабря, суббота:

14:00 мск. «Спартак» — «Пари НН»;

16:30 мск. «Ростов» — «Крылья Советов»;

16:30 мск. «Зенит» — «Акрон»;

19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Рубин».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (10).

Самые титулованные футбольные клубы России: