Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о грядущем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Пари НН». Игра состоится сегодня, 7 декабря.

«Пока пожелаем, чтобы с «Пари НН» была такая же яркая игра, чтобы «Спартак» не только набрал три очка, но и чтобы это было ещё и ярко. Чтобы болельщик, провожая команду в отпуск, был под впечатлением. У «Пари НН» не сыграет несколько футболистов. Конечно, пожелаем хороших сборов и чтобы весна для «Спартака» стала золотой», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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