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«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 17 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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