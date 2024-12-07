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Ковтун: если рассуждать о потерях «Пари НН», можно сразу записать три очка «Спартаку»

Ковтун: если рассуждать о потерях «Пари НН», можно сразу записать три очка «Спартаку»
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о грядущем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Пари НН». Игра состоится сегодня, 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
X
П2

«Если рассуждать о последних матчах и потерях «Пари НН», можно сразу записать три очка «Спартаку». Соперник на бумаге слаб. Но это не играет роли. Футболисты «Пари НН» тоже горят желанием сыграть достойно. Главный тренер не будет доступен на матче, но подготовку он будет проводить, связь с помощниками будет. Но здесь всё зависит от «Спартака».

Матч последний в году, хочется завершить на хорошей ноте. Сейчас, после последних результатов, «Спартак» не вправе давать повод для плохой игры», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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