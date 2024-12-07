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«Зенит» — «Акрон»: во сколько начнётся матч 18-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Акрон» заработал 19 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 2:3, а «Акрон» победил «Оренбург» со счётом 1:0.

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