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Экс-футболист «Факела» Магаль оценил результаты команды в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-футболист «Факела» Магаль оценил результаты команды в нынешнем сезоне РПЛ
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Бывший полузащитник «Факела» Руслан Магаль поделился мнением о результатах воронежской команды в нынешнем сезоне РПЛ. После 17 туров «Факел» набрал 14 очков и занимает 14-е место.

«Результаты у «Факела» сейчас лучше, чем в начале сезона. Не мне судить, я футболист другой команды, хотя и из Воронежа. Наверное, Дмитрий Анатольевич Пятибратов наладил игру «Факела» в плане результатов. Но если взять эту часть сезона за прошлый год, то посмотрите, сколько очков было у «Факела» и на каком месте он был.

Тогда понятно, что в прошлом году мы были выше по игре и результатам. Если сравнивать с прошлым сезоном, ответ понятен, а с началом этого объективно и глупо отрицать, что результаты стали лучше», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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