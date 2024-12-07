Сергей Юран: я бы согласился возглавить «Бенфику» и «Порту»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил о готовности возглавить свои бывшие клубы «Бенфику» и «Порту».

«Каждому игроку хочется вернуться в качестве тренера в клуб, где он играл и выигрывал трофеи. Конечно, я бы согласился возглавить «Бенфику» и «Порту». Это было бы здорово. Португальский – мой второй язык. Я знаю Португалию, знаю ментальность португальцев, потому что жил в этой стране, жил с этими людьми. Мне бы не понадобилось время на адаптацию. Просто достаточно получить предложение, взять вещи и полететь в Лиссабон или Порту», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Юран выступал в составе «Бенфики» с 1991 по 1994 год. С 1994 по 1995 год бывший нападающий являлся футболистом «Порту». Последним местом работы Юрана в качестве главного тренера был «Пари НН». Российский специалист возглавлял нижегородскую команду с апреля 2023 года по апрель 2024 года. До этого Юран занимал должность тренера «Химок», «СКА-Хабаровск» и ряда других российских команд.

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