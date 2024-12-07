Юран: удивился бы, если б сказали в «Порту», что Моуринью будет великим тренером

Бывший нападающий «Порту» Сергей Юран вспомнил об опыте работы с португальским специалистом Жозе Моуринью. Напомним, футболист выступал в составе «Порту» с 1994 по 1995 год. В это время Моуринью работал в клубе ассистентом тренера Бобби Робсона.

«У нас были хорошие отношения с Жозе. Он был мостиком между игроками и тренером, доносил нам мысли Робсона. В последний раз мы с ним виделись на жеребьёвке Лиги чемпионов, когда я в «Спартаке» работал. Обнялись, поприветствовали друг друга. Не получилось после этого встретиться, но уверен, что при встрече с удовольствием пообщаемся.

Удивился бы, если б сказали в «Порту», что Моуринью будет великим тренером. Но он молодец. Ушёл вместе с Робсоном в «Барселону», помогал в каталонском клубе Луи ван Галу, а потом, когда уже начал самостоятельную карьеру, вывел «Униан Лейрию» в Высшую лигу Португалии, возглавил «Порту» и выиграл сначала Кубок УЕФА, а затем и Лигу чемпионов. Для меня всё это было неожиданно», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Моуринью занимал должность главного тренера «Порту» с 2002 по 2004 год. В сезоне-2003/2004 под его руководством португальский клуб выиграл Лигу чемпионов.

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