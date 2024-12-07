Сергей Юран заявил, что должен был перейти из киевского «Динамо» в «Ливерпуль»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Юран рассказал, как сорвался его переход из киевского «Динамо» в «Ливерпуль» в 1991 году.

«В СССР футболистов не спрашивали, а ставили перед фактом. Я должен был перейти из киевского «Динамо» в «Ливерпуль». Мне уже сделали английскую визу. Один из лучших бомбардиров в истории английского футбола Ян Раш заканчивал карьеру в мерсисайдском клубе, и «красные» искали нападающего. Мы уже должны были улетать на переговоры в Англию. Когда мне сказали об этом, я был молодым 21-летним парнем, который лишь смотрел матчи этой команды по чёрно-белому телевизору. Но потом в течение двух-трёх дней мне сообщили, что мы полетим в Лиссабон, чтобы подписать контракт с «Бенфикой». Понимал, что это тоже великий клуб. Я поинтересовался, почему так произошло, и мне объяснили, что португальцы заплатили больше, чем англичане, поэтому меня продали «орлам», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Юран выступал в составе киевского «Динамо» с 1988 по 1991 год. Затем играл за «Бенфику» с 1991 по 1994 год.

Последним местом работы Юрана в качестве главного тренера был «Пари НН». Российский специалист возглавлял нижегородскую команду с апреля 2023 года по апрель 2024 года. До этого Юран занимал должность тренера «Химок», «СКА-Хабаровск» и ряда других российских команд.

Российские футболисты за рубежом: