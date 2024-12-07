Титов рассказал, какую позицию стоит усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался по поводу состава красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Моё мнение, что нужно точечное усиление — нужен нападающий для конкуренции с Угальде. Сейчас он забивает, а может быть, весной всё будет совсем по-другому. Как я слышал, нужен правый защитник. Но есть лимит, это нужно понимать. Если кого-то покупать, то надо от кого-то избавиться», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 14:00 мск.