«Я устал молчать». Фонсека пожаловался на судейство после проигрыша в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека подверг критике качество судейства в матче 15-го тура Серии А с «Аталантой» (2:1).

«Я всегда молчу о судействе, пока другие говорят. Но сегодня я устал молчать. Первый гол был забит с явным нарушением правил, в этом нет никаких сомнений. Судейство в этом матче было направлено против «Милана».

Это началось не сегодня. Понимаю, что судейство — непростая работа, но я устал смотреть, как одни и те же решения принимаются в отношении одних и тех же клубов. В отношении других клубов у них нет сомнений, но в отношении «Милана» они всегда поступают именно так. К «Милану» нет уважения.

Не боюсь говорить правду. Всегда уважал работу судей, но каждую неделю одно и то же. Они не уважают «Милан». Мы начали проигрывать из-за гола, который должен был быть отменён. Меня расстраивает, что я вынужден говорить о судьях, но испытываю возмущение. Подобное происходит каждую неделю», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

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