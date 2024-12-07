Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я устал молчать». Фонсека пожаловался на судейство после проигрыша в матче с «Аталантой»

«Я устал молчать». Фонсека пожаловался на судейство после проигрыша в матче с «Аталантой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека подверг критике качество судейства в матче 15-го тура Серии А с «Аталантой» (2:1).

Италия — Серия А . 15-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Де Кетеларе – 12'     1:1 Мората – 22'     2:1 Лукман – 87'    

«Я всегда молчу о судействе, пока другие говорят. Но сегодня я устал молчать. Первый гол был забит с явным нарушением правил, в этом нет никаких сомнений. Судейство в этом матче было направлено против «Милана».

Это началось не сегодня. Понимаю, что судейство — непростая работа, но я устал смотреть, как одни и те же решения принимаются в отношении одних и тех же клубов. В отношении других клубов у них нет сомнений, но в отношении «Милана» они всегда поступают именно так. К «Милану» нет уважения.

Не боюсь говорить правду. Всегда уважал работу судей, но каждую неделю одно и то же. Они не уважают «Милан». Мы начали проигрывать из-за гола, который должен был быть отменён. Меня расстраивает, что я вынужден говорить о судьях, но испытываю возмущение. Подобное происходит каждую неделю», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Материалы по теме
Фонсека обратился к Бове, который пережил остановку сердца во время матча Серии A

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android