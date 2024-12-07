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Гвардиола: люди говорили, что я побеждаю из-за Месси, но моя работа в Англии всё доказала

Гвардиола: люди говорили, что я побеждаю из-за Месси, но моя работа в Англии всё доказала
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его работа в Англии показала, что он способен добиваться успехов без наличия в составе таких футболистов, как Лионель Месси.

«Помню, как многие говорили, что я побеждаю в «Барселоне» благодаря таким футболистам, как Месси и другим. Говорили, что я должен доказать [свой тренерский уровень] в Англии. Хорошо, мы сделали это!» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвардиола занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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