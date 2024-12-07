Капитан «Акрона» Савичев — о Дзюбе: он ставит команду выше личных целей

Защитник и капитан тольяттинского «Акрона» Константин Савичев высказался об одноклубнике Артёме Дзюбе.

— Дзюба гонится за рекордами чемпионата России. Артём обозначает своё желание в раздевалке и на тренировках?

— Никогда не упоминает об этом в разговоре с нами. Хотя в голове, наверное, это сидит, но он больше работает на команду. Артём человек амбициозный, ставит команду выше личных целей, а мы поможем ему добиться этих рекордов, — приводит слова Савичева «Матч ТВ».

Артём Дзюба перешёл в «Акрон» в сентябре. Нападающий забил 231 гол в профессиональной карьере, в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола он уступает только Александру Кержакову (233).

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 16:30 мск.