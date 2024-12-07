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Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: «Локо» хорошо выглядит, игра будет напряжённой

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: «Локо» хорошо выглядит, игра будет напряжённой
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Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором чёрно-зелёные на своём поле примут московский «Локомотив». Игра состоится завтра, 8 декабря, начало — в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» в этом году хорошо выглядит. Думаю, будет напряжённая игра. «Краснодар» много пропускает в последних матчах, так что голы будут от двух команд. Будем ждать только победы «Краснодара»! Хочется, чтобы на перерыв ушли в хорошем расположении духа.

Думаю, один из весомых факторов, почему «Краснодар» к концу сезона не может выиграть, — логистика. Гадать тут нечего. Может, в подготовке что-то, но я не в команде, сказать тяжело. Но в обороне в последних матчах проблемы. Что-то на них повлияло», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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