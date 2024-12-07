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Мбаппе: когда ты звезда, люди часто говорят за тебя

Мбаппе: когда ты звезда, люди часто говорят за тебя
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает, что люди часто делают выводы о нём, основываясь на недостоверной информации.

«Как я отношусь к тому, что люди говорят обо мне? Проблема заключается в том, что, когда ты звезда, люди часто говорят за тебя. Каждый день что-то появляется [в СМИ], а я даже ни с кем не разговаривал. Вот почему принял решение дать это интервью, в какой-то момент нужно высказаться. Необходимо, чтобы люди поняли тебя», — приводит слова Мбаппе Sport.es со ссылкой на Channel +.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Килиан Мбаппе Подробнее
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