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Руслан Магаль назвал «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Руслан Магаль назвал «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
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Бывший полузащитник воронежского «Факела» Руслан Магаль поделился мнением, кто составит конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство составит «Динамо» Марцела Лички. Они ещё наберут своё. Мне импонирует Личка — хотелось бы, чтобы он стал чемпионом», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 17 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. Московское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка.

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