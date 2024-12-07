Пикущак: хочется, чтобы «Краснодар» выиграл в чемпионате

Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о положении чёрно-зелёных в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с московским «Локомотивом». Матч состоится завтра, 8 декабря, начало — в 19:30 мск.

«К концу чемпионата фаворитами остаются всё те же — «Краснодар» и «Зенит». Думаю, борьба за чемпионство будет между ними. Может, на последних этапах ещё кто-то включится. Хочется, чтобы «Краснодар» выиграл в чемпионате. В прошлом году упустили небольшой шанс. В этом сезоне есть шанс, надо к этому стремиться», —сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.