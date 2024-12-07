Мхитарян: раньше я обращал внимание на статистику, но сейчас мне всё равно

35-летний полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал об отношении к личной статистике после матча 15-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:1), в котором он отметился двумя результативными передачами.

«Не обращаю внимания на статистику. [Раньше] Когда я играл в разных амплуа, обращал, но сейчас мне всё равно. Сегодня мы хорошо подготовились и показали свои качества», — сказал Мхитарян клубному телевидению «Интера».

В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме В «Интере» раскритиковали ФИФА за отсутствие Лаутаро в числе номинантов на игрока года

Сколько зарабатывают футболисты: