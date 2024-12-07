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Мхитарян: раньше я обращал внимание на статистику, но сейчас мне всё равно

Мхитарян: раньше я обращал внимание на статистику, но сейчас мне всё равно
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35-летний полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал об отношении к личной статистике после матча 15-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:1), в котором он отметился двумя результативными передачами.

Италия — Серия А . 15-й тур
06 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Парма
Парма
1:0 Димарко – 40'     2:0 Барелла – 53'     3:0 Тюрам – 66'     3:1 Дармиан – 81'    

«Не обращаю внимания на статистику. [Раньше] Когда я играл в разных амплуа, обращал, но сейчас мне всё равно. Сегодня мы хорошо подготовились и показали свои качества», — сказал Мхитарян клубному телевидению «Интера».

В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Генрих Мхитарян Подробнее
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