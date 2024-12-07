В «Манчестер Сити» определились с «идеальной» заменой для травмированного Родри

Скауты «Манчестер Сити» считают полузащитника «Валенсии» Хосе Луиса Вайю (Пепелу) идеальным кандидатом на замену Родри, разорвавшему крестообразные связки. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, в стане «горожан» считают, что покупка 26-летнего футболиста станет выгодным приобретением, которое можно сделать в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что испанский полузащитник способен полноценно заменить Родри на период его восстановления от травмы, а также стать качественной заменой для обладателя «Золотого мяча» в дальнейшем.

В нынешнем сезоне Вайя принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: