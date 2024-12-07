Олег Терёхин: «Локомотив» достойно прошёл первую часть чемпионата

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о «Локомотиве» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Может, «Локомотиву» и «Краснодару» где-то не везёт к концу чемпионата. Не сказал бы, что они на спаде. «Локомотив» неплохо играл, даже когда не было побед — игра шла, но такие мячи залетали… У «Краснодара» тоже ошибки в обороне были.

«Локомотив» — молодая команда, у таких бывают спады. Начали выигрывать, пошёл кураж. Когда пошли на первом месте, у других команд к ним стал другой подход. Но они достойно прошли первую часть чемпионата», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.