Игорь Семшов рассказал, как держит себя в форме после завершения игровой карьеры

Бывший полузащитник национальной команды России Игорь Семшов рассказал, как поддерживает форму после завершения игровой карьеры.

— Вы же «Джентльмен года», были награждены в 2008 году. Где ваш смокинг?

— Уже не налезает, но брюки пока могу натянуть. Задача всё же не в смокинг влезть, а держать себя в форме. В зал, в бассейн регулярно хожу. Играю в футбол, когда позволяет здоровье.

— Одержали великую победу в матче ветеранов над «Спартаком».

— Да, поддержали традицию того поколения. Мы старались «Спартак» обыгрывать, исключение было в те времена, когда красно-белые гремели на всю страну. Но тогда я играл в «Торпедо», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».