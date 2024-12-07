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Игорь Семшов рассказал, как держит себя в форме после завершения игровой карьеры

Игорь Семшов рассказал, как держит себя в форме после завершения игровой карьеры
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Бывший полузащитник национальной команды России Игорь Семшов рассказал, как поддерживает форму после завершения игровой карьеры.

— Вы же «Джентльмен года», были награждены в 2008 году. Где ваш смокинг?
— Уже не налезает, но брюки пока могу натянуть. Задача всё же не в смокинг влезть, а держать себя в форме. В зал, в бассейн регулярно хожу. Играю в футбол, когда позволяет здоровье.

— Одержали великую победу в матче ветеранов над «Спартаком».
— Да, поддержали традицию того поколения. Мы старались «Спартак» обыгрывать, исключение было в те времена, когда красно-белые гремели на всю страну. Но тогда я играл в «Торпедо», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

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