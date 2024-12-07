Матч 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем» перенесён из-за урагана

Встречу 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Эвертон» — «Ливерпуль» перенесли из-за урагана. Об этом сообщает пресс-служба «Эвертона» в социальной сети X (ранее Twitter).

стадион «Гудисон Парк» в Ливерпуле Фото: пресс-служба ФК «Эвертон»

«Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий», – говорится в сообщении «Эвертона».

В пятницу, 6 декабря, метеорологи заявили о жёлтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу. Из-за урагана уже были отложены несколько матчей в Чемпионшипе, Лиге 2, а также в чемпионате Уэльса.

После 14 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 35 очков. «Эвертон» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 14 очков.