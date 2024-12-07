Титов назвал россиянина, которого хотел бы видеть спортивным директором «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал россиянина, которого хотел бы видеть новым спортивным директором красно-белых.

«Если иностранец будет новым спортивным директором, то это большой плюс — он знает европейский рынок. Не каждый россиянин может достучаться до европейских клубов. Первая мысль, которая приходит — Игорь Корнеев. Он человек европейского склада ума. У всех ассоциация, что он армеец. Да, он выигрывал с ЦСКА ещё чемпионство СССР, поиграл в Европе, знает языки. Но он воспитанник «Спартака». Почему бы и нет? У него есть связи в Европе. Человек уважаемый. Если из россиян, то я бы остановился на Корнееве. Иностранцев я просто не знаю — кто работает, как работает и где работал. Надеюсь, что будет принято правильное решение, верное, которое поможет «Спартаку» включиться в гонку за чемпионство», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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