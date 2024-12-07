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Магаль: Морено отличается от русских тренеров — тренироваться с ним одно удовольствие

Магаль: Морено отличается от русских тренеров — тренироваться с ним одно удовольствие
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Бывший полузащитник воронежского «Факела» Руслан Магаль высказался о главном тренере «Сочи» Роберте Морено.

«Морено — мой первый иностранный тренер в карьере. Это хороший специалист, который ставит качественный тренировочный процесс. Иногда нужно быть внутри, чтобы понимать, насколько он хорош тактически и в других аспектах. Работа с Морено — это классный опыт для меня, отметил что-то новое для себя. Тренироваться с ним одно удовольствие — он отличается от русских тренеров.

В первое время было непривычно с ним. Если бегали, то только с мячом, а также было много футбольных упражнений. У него все тренировки происходят через мяч. Меня удивило, что всегда перед тренировкой квадрат, пять или шесть — рондо. Это было каждый день, в других командах — два раза в неделю. Первое время привыкали, уже через месяц всё было нормально», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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