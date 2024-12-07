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Юран: хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на чемпионат мира и Европы

Юран: хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на чемпионат мира и Европы
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Бывший главный тренер «Пари НН», «Химок» и ряда других отечественных команд Сергей Юран ответил на вопрос, мечтает ли он поработать в сборной России.

«Хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на чемпионат мира и Европы! Как игрок я выступал за национальную команду и на мировом, и на европейском первенстве. И могу сказать, что выше только звёзды. Большая гордость представлять и отстаивать честь свой страны. Это любому человеку хотелось бы, в том числе и мне», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

В период карьеры футболиста Юран принял участие в 25 матчах сборной России, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. С 2021 года российскую национальную команду возглавляет Валерий Карпин. Под его руководством сборная России сыграла 20 матчей во всех турнирах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

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