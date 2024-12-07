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Экс-игрок «Спартака» Ловчев: чемпионом будет «Зенит», он сильнее

Экс-игрок «Спартака» Ловчев: чемпионом будет «Зенит», он сильнее
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что красно-белым стоит укрепить состав для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. По словам экс-игрока, чемпионом будет санкт-петербургский «Зенит».

«Спартаку» надо укреплять состав и не дёргать тренера. Станкович — тренер с хорошим, спортивным характером. Мужиковатый! Красно-белые наконец-то определились с составом и с тройкой нападающих — [Эсекьель] Барко, [Манфред] Угальде и [Тео] Бонгонда — они кайфуют от игры, но это не будет продолжаться долгое время.

У команды нет скамейки запасных и проблемы с обороной, её надо укреплять. Чемпионом будет «Зенит», он сильнее. «Спартак» играет в силу своих игроков, а у петербуржцев сильнее футболисты и они могут прибавить, а также ещё скамейка запасных есть», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».

После 17 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

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