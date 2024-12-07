Президент «ПСЖ» рассказал о своём отношении к критике в адрес Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пожелал удачи бывшему нападающему парижского клуба Килиану Мбаппе, которого активно критикуют за уровень игры в составе мадридского «Реала».

— Как вы относитесь к критике, которую получает Мбаппе, особенно из Франции, за трудности, с которыми он сталкивается в мадридском «Реале» и сборной?

— Как я всегда и говорил, желаю Килиану, а также всем, кто играл за наш великий клуб, всего наилучшего, — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Мбаппе выступал в составе «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он сыграл 308 матчей во всех турнирах, в которых отметился 256 голами и 108 результативными передачами.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: