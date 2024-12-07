Гладилин: если «Спартак» выйдет с хорошим настроем, должен обыграть «Пари НН»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле примут «Пари Нижний Новгород». Игра состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 14:00 мск.

«Неважно, будет ли у «Пари НН» сегодня главный тренер или нет. «Спартак» хорошо выглядел в последних играх. Если выйдут тем же составом и с таким же настроем, должны выиграть. Надеемся, что команда уйдёт на паузу с хорошим настроением», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 17 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 16 очков.