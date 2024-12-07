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Гладилин: если «Спартак» выйдет с хорошим настроем, должен обыграть «Пари НН»

Гладилин: если «Спартак» выйдет с хорошим настроем, должен обыграть «Пари НН»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле примут «Пари Нижний Новгород». Игра состоится сегодня, 7 декабря, начало — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Неважно, будет ли у «Пари НН» сегодня главный тренер или нет. «Спартак» хорошо выглядел в последних играх. Если выйдут тем же составом и с таким же настроем, должны выиграть. Надеемся, что команда уйдёт на паузу с хорошим настроением», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 17 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 16 очков.

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