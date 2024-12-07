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ЭСК поддержала решения Карасёва по двум пенальти в матче Кубка России «Ростов» — «Спартак»

ЭСК поддержала решения Карасёва по двум пенальти в матче Кубка России «Ростов» — «Спартак»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по обращению московского «Спартака» рассмотрела два спорных эпизода матча красно-белых с «Ростовом» (1:2) в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 48-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №18 Константин Кучаев в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №8 Маркиньосом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как оба игрока смотрели на мяч, а контакт между игроками не был наказуемым, так как являлся следствием пересечения траекторий движения игроков к мячу, имевших одинаковые шансы единоборства за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде».

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 53-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» №57 Ильи Жбанова в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №35 Кристофером Мартинсом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являются очевидно наказуемыми, так как мяч перелетел этих единоборствующих игроков и незначительная задержка со стороны защитника никак не повлияла на возможность нападающего сыграть в мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении комиссии.

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