Босс «ПСЖ»: проект Суперлиги существовал лишь в головах горстки обманутых людей

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о Европейской Суперлиге.

— Вы всё ещё думаете, что Суперлиги не будет?

— Нет, её не существует. На самом деле её никогда и не существовало, кроме как в головах горстки обманутых. А теперь, с новым форматом трёх мужских соревнований от УЕФА и обновлённым клубным чемпионатом мира ФИФА, это [Суперлига] тем более невозможно. Никто не поддержит этот проект: ни болельщики, ни игроки, ни СМИ, ни правительства, ни клубы. Известно, что его поддерживают только два клуба, — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

На текущий момент из проекта Европейской Суперлиги — турнира, не подчиняющегося УЕФА и ФИФА, не вышли только мадридский «Реал» и «Барселона».

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