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ЭСК оценила судейские решения Кукуяна в матче «Локомотив» — «Динамо» Москва в Кубке России

ЭСК оценила судейские решения Кукуяна в матче «Локомотив» — «Динамо» Москва в Кубке России
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по обращению московского «Динамо» рассмотрела два спорных эпизода матча «Локомотива» с бело-голубыми — 0:1 (3:4 пен.) в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Локомотив» №5 Жерзино Ньямси на 70-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Динамо-Москва» №70 Константином Тюкавиным, совершившего контакт рукой в область головы соперника, по мнению всех членов комиссии, являлись безрассудными, так как игрок «Локомотива» сделал дополнительное движение левой рукой в сторону головы и лица соперника, не думая о его безопасности.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное использование рук и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче».

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Локомотив» №10 Дмитрия Воробьёва на 92-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего контакт стопой с задней поверхностью ноги игрока команды «Динамо-Москва» №6 Роберто Фернандеса, по мнению всех членов комиссии, должен расцениваться как фол по неосторожности, учитывая очень слабую интенсивность контакта и нерасчётливость своих действий данного игрока.

В связи с отсутствием очевидных критериев безрассудства и недостаточных оснований для вынесения второго предупреждения в матче игроку «Локомотива» комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара без вынесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении комиссии.

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