ЭСК поддержала решение Карасёва в матче 17-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Факел»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по обращению «Факела» рассмотрела спорный эпизод матча воронежской команды с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 17-м туре РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 42-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Никита Глушков («Динамо») в подкате вступает в единоборство с соперником за мяч и своей согнутой и отведённой назад левой ногой он задевает ногу соперника, совершая с ней контакт, который не влияет на нападающего.

Правой ногой Никита Глушков акцентированно играет в мяч, при этом он не делает дополнительного движения ногой в направлении соперника. Контакт с ногой нападающего не является наказуемым. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении комиссии.